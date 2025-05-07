Декілька депутатів Європарламенту поїдуть до Москви на 9 травня

Невелика група депутатів Європарламенту візьмуть участь в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня, пише «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

У переліку є, зокрема, двоє членів німецького Альянсу Сари Вагенкнехт - Рут Фірменіх і Міхаель фон дер Шуленбург.

За їхніми словами, разом із ними до Москви поїдуть ще троє євродепутатів — з Чехії, Словаччини та Кіпру. У програмі візиту — зустрічі з депутатами Держдуми та представниками російського політичного й культурного середовища.

Фірменіх і фон дер Шуленбург заявили, що мають намір "подолати спіраль конфронтації та ескалації у Європі". Вони також зазначили, що після Москви планують відвідати Київ і вже зверталися до українського посольства.

Лідерка партії Сара Вагенкнехт заявила, що не бачить у візиті своїх соратників нічого скандального.