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Декілька депутатів Європарламенту поїдуть до Москви на 9 травня

Серед них — соратники німецького Альянсу Сари Вагенкнехт.

Декілька депутатів Європарламенту поїдуть до Москви на 9 травня
Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Невелика група депутатів Європарламенту візьмуть участь в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня, пише «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

У переліку є, зокрема, двоє членів німецького Альянсу Сари Вагенкнехт - Рут Фірменіх і Міхаель фон дер Шуленбург.

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За їхніми словами, разом із ними до Москви поїдуть ще троє євродепутатів — з Чехії, Словаччини та Кіпру. У програмі візиту — зустрічі з депутатами Держдуми та представниками російського політичного й культурного середовища.

Фірменіх і фон дер Шуленбург заявили, що мають намір "подолати спіраль конфронтації та ескалації у Європі". Вони також зазначили, що після Москви планують відвідати Київ і вже зверталися до українського посольства.

Лідерка партії Сара Вагенкнехт заявила, що не бачить у візиті своїх соратників нічого скандального.
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