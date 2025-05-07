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Україна і Франція завершили укладання всіх контрактів у межах грантової угоди

Зокрема, «Запоріжжяобленерго» отримає дві мобільні підстанції.

Україна і Франція завершили укладання всіх контрактів у межах грантової угоди
Юлія Свириденко
Фото: Анна Стешенко

Французька компанія GE Vernova та ПАТ «Запоріжжяобленерго» уклали контракт на виробництво і постачання двох мобільних підстанцій загальною вартістю 13 млн євро. 

Про це повідомило Міністерство економіки.

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Проєкт спрямований на зміцнення енергетичної стійкості регіону та швидке реагування на наслідки війни.

Цей контракт став 19 і останнім у межах міжурядової грантової угоди між Україною та Францією на 200 млн євро, підписаної у червні минулого року.

Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко повіомила, що вже влітку очікується надходження перших 10 із 40 роботизованих машин від Shark Robotics для гасіння пожеж і захисту інфраструктури.

Франція фінансує проєкти та залучає до їх реалізації провідні компанії, зокрема GE Vernova, Shark Robotics, Schiller Medical, Dessintey та DMS Imaging.

Грантова угода передбачає до 50% закупівель українських товарів і послуг, що має стимулювати національну економіку.
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