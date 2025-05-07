Соцопитування: 47% українців мають скоріше позитивні очікування від підписання угоди про копалини зі США

Станом на початок травня 2025 року 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання Угоди про копалини зі США. Про це свідчать дані соціологічного опитування Київський міжнародний інститут соціології.

Про скоріше негативні наслідки говорять 22%, а ще 19% відповіли, що підписання Угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з такою думкою.

Таким чином, наразі баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% (тобто переважають позитивні очікування).

Трохи менше позитивних очікувань на Сході і на Заході, хоча в обох випадках частка тих, хто має саме негативні очікування, не перевищує чверті, а також баланс позитивних-негативних очікувань є позитивним (і також треба врахувати доволі невелику вибірку в кожному регіоні).