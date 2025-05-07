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WP: команда Трампа на початку року закликала Україну прийняти депортованих зі США нелегалів

Видання зазначає, що документ із відповідним запитом ілюструє агресивні спроби адміністрації Трампа знайти партнерів, які були б готові прийняти депортованих зі США нелегальних мігрантів.

WP: команда Трампа на початку року закликала Україну прийняти депортованих зі США нелегалів
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Трампа на початку цього року закликала український уряд прийняти невизначену кількість депортованих зі США, які є громадянами інших країн, пише The Washington Post із посиланням на відповідні документи. 

Видання звертає увагу, що запит був направлений країні, яка перебуває у стані війни та залежить від американської військової та фінансової підтримки для свого виживання.

У документах не вказано, як українські чиновники відреагували на пропозицію кінця січня, передану високопоставленим американським дипломатом, яка закликала до направлення громадян третіх країн до України під час смертоносного, руйнівного вторгнення Росії — і попри відсутність там діючого аеропорту через постійні повітряні атаки. Українська дипломатка повідомила посольство США лише про те, що її уряд надасть відповідь, як тільки сформулює позицію, згідно з документами, які показують, що аналогічні пропозиції були надані низці інших країн приблизно в той самий день.

Україна не приймала жодних громадян третіх країн зі Сполучених Штатів, і немає жодних ознак того, що Київ серйозно розглядав американську пропозицію. Двоє українських чиновників, знайомих з цим питанням, які, як і деякі інші, говорили на умовах анонімності, заявили, що ця тема ніколи не обговорювалася на найвищому рівні. Один з чиновників сказав, що йому невідомо про будь-які «політичні вимоги», висунуті Сполученими Штатами щодо їхнього бажання, щоб Україна приймала депортованих.

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Державний департамент США заявив виданню, що «постійна взаємодія з іноземними урядами» є «життєво важливою для стримування незаконної та масової міграції та забезпечення безпеки наших кордонів». Натомість Міністерства внутрішньої безпеки США не відповіло на запити про коментарі.

Видання зазначає, що ці та інші документи пропонують нове розуміння спроби президента Дональда Трампа різко розширити депортації, прагнучи змінити імміграційну політику США, використовуючи неортодоксальні засоби. Датовані січнем-травнем, вони показують, що з моменту вступу на посаду його адміністрація агресивно, і часто поза увагою громадськості, працювала над збільшенням кількості країн, які прийматимуть громадян третіх країн зі США, регулярно пропонуючи стимули або використовуючи перспективу покращення відносин з Вашингтоном для досягнення своїх цілей.
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