США та Китай проведуть торговельні переговори у Женеві

Сполучені Штати та Китай домовилися про проведення у Женеві зустрічі делегацій, яка має стати першим кроком на шляху до припинення торговельної війни та підписання угоди.
Як пише Reuters, США на переговорах у Швейцарії представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент та головний торговельний радник Джеймісон Грір. Їхні візаві поки невідомі: вважається, що головним з питань економіки в оточенні лідера Китаю Сі Цзінпіна є віцепрем'єр Хе Ліфень, якого й очікують бачити у Женеві.
Бессент та Грір також скористаються нагодою зустрітися з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер для обговорення питань взаємної торгівлі.
- Президент США Дональд Трамп висловив готовність "в певний момент" знизити митні тарифи для Китаю.
- У Піднебесній обіцяли розглянути пропозицію Вашингтона щодо тарифних переговорів.