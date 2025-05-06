Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 “Руслан” російської авіакомпанії

Цей літак вже перебував під арештом у Канаді.

Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 “Руслан”. Він належить російській авіакомпанії “Волга-Днепр”.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона уточнила, що цей літак вже перебував під арештом Канади.

“Процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи і наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо”, - повідомила Стефанішина.

Міністерка запевнила, що подання позову про конфіскацію літака до суду - спільний результат роботи співробітників Міністерства юстиції та МЗС з партнерами.

Зокрема, в серпні 2023 року ВАКС задовольнив позов Мін’юсту про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної “Волга-Днепр”. Рішення ВАКС передали канадським партнерам, і генеральний прокурор Канади звернувся до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака.