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Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 “Руслан” російської авіакомпанії

Цей літак вже перебував під арештом у Канаді.

Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 “Руслан” російської авіакомпанії
Літак Ан-124 “Руслан” російської авіакомпанії “Волга-Днепр”.
Фото: Ольга Стефанішина

Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 “Руслан”. Він належить російській авіакомпанії “Волга-Днепр”.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона уточнила, що цей літак вже перебував під арештом Канади.

“Процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи і наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо”, - повідомила Стефанішина.

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Міністерка запевнила, що подання позову про конфіскацію літака до суду - спільний результат роботи співробітників Міністерства юстиції та МЗС з партнерами.

Зокрема, в серпні 2023 року ВАКС задовольнив позов Мін’юсту про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної “Волга-Днепр”. Рішення ВАКС передали канадським партнерам, і генеральний прокурор Канади звернувся до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака.
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