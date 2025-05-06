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Судан оголосив про розрив відносин з ОАЕ

Рада національної оборони Судану звинувачує Емірати у допомозі Силам швидкої підтримки.

Судан оголосив про розрив відносин з ОАЕ
Порт-Судан
Фото: Anadolu

Судан розірве дипломатичні відносини з Об'єднаними Арабськими Еміратами через імовірну допомогу ворогуючим Силам швидкої підтримки (RSF) у громадянській війні. 

Про це у вівторок заявила Рада національної оборони Судану, пов’язана з урядовими збройними силами, пише Reuters.

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У заяві Ради йдеться про те, що ОАЕ нібито постачали Силам швидкої підтримки стратегічне та високотехнологічне озброєння, що дозволило їм із неділі завдавати «руйнівних ударів» по об’єктах у місті Порт-Судан. Це, на думку Ради, стало «серйозною ескалацією» збройного конфлікту, який триває вже два роки.

«Ми оголошуємо Об’єднані Арабські Емірати державою-агресором і залишаємо за собою право відповісти на агресію всіма засобами задля збереження суверенітету та територіальної цілісності Судану», — йдеться в офіційній заяві.

Суданська армія вже тривалий час звинувачує Емірати в постачанні зброї для RSF. ОАЕ ці звинувачення відкидають. Утім, деякі експерти ООН і американські законодавці вважають їх правдоподібними — зокрема, на підставі звітів правозахисних організацій про незаконні постачання озброєнь.

Останній звіт групи експертів ООН, оприлюднений у квітні, прямо не згадує ОАЕ в контексті постачання зброї, але зазначає їхню участь у переговорах про мир у Судані.

У понеділок, 5 травня, Міжнародний суд ООН заявив, що не має юрисдикції для розгляду позову Судану проти Еміратів за обвинуваченням у сприянні геноциду в Дарфурі через підтримку збройних угруповань. Судан раніше подав позов, звинувачуючи ОАЕ у порушенні Конвенції про запобігання злочину геноциду. Емірати, зі свого боку, наполягають на закритті справи.
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