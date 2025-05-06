Макрон прийматиме завтра президента Сирії в Парижі

Лідери обговорять ключові питання, зокрема стабілізацію регіону, зокрема Лівану, який межує з Сирією, та боротьбу з тероризмом.

Завтра президент Франції Еммануель Макрон прийматиме президента Сирії Ахмеда Аш-Шараа в Парижі, що стане його першим офіційним візитом до Європи після повалення режиму Башара Асада в грудні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лідери обговорять ключові питання, зокрема стабілізацію регіону, зокрема Лівану, який межує з Сирією, та боротьбу з тероризмом, йдеться у заяві офісу Макрона.

Очікується, що Макрон підтвердить підтримку Францією побудови нової Сирії, вільної, стабільної та такої, що шанує всі сегменти сирійського суспільства, йдеться у заяві.

Зустріч є дипломатичною перемогою для сирійця ‒ колишнього члена “Аль-Каїди”, чиєму уряду заважають санкції США та Європейського Союзу, через які Катар та інші країни Перської затоки неохоче фінансують відбудову Сирії після років громадянської війни.

Аш-Шараа намагається керувати країною, спустошеною війною, і прагне пом'якшення санкцій як невідкладного пріоритету, який має вирішальне значення для відновлення економіки Сирії.