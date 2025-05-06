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Перу призупиняє видобуток золота на півночі після різанини на шахті

13 людей загинули після викрадення на золотій шахті.

Перу призупиняє видобуток золота на півночі після різанини на шахті
Президентка Перу Діна Болуарте
Фото: EPA/UPG

Видобуток корисних копалин у провінції Патасі на півночі Перу буде призупинено на 30 днів, про це пише DW з посиланням на президентку країни Діну Болуарте.

Вона зробила цю заяву після того, як у неділю поліція знайшла в тунелі шахти тіла 13 гірників та охоронців, які працювали на золотій шахті. Робітників утримували в полоні більше тижня після викрадення.

Уряд Перу також планує запровадити нічну комендантську годину та створити військову базу в Патасі, розташованій приблизно за 900 кілометрів від столиці Ліми.

13 людей, знайдених мертвими в неділю, були працівниками субпідрядника гірничодобувної компанії Ponderosa, одного з провідних виробників золота в Перу. Відомо, що їх викрали нелегальні шахтарі.

“Збройні сили візьмуть під контроль територію, де працює Poderosa. Ми всі знаємо, що незаконна діяльність у нашому гірничодобувному секторі приносить мільйони і мільйони, набагато більше, ніж торгівля наркотиками”, ‒ сказала Болуарте.

Вона додала, що уряд звернеться до Конгресу з проханням прийняти законодавство, яке дозволить боротися з “міським тероризмом”.

У “Poderosa” кажуть, що 39 її працівників, включно з підрядниками та шахтарями-кустарями, нещодавно були вбиті в багатому на золото регіон від рук злочинних угруповань, які, як вважається, пов’язані з незаконним видобутком корисних копалин.

Додамо, у регіоні вже понад два роки діє надзвичайний стан.

Poderosa повідомила, що призупинення видобутку корисних копалин стосується лише неофіційних шахтарів. Міністр гірничої справи та енергетики Перу Хорхе Монторо заявив, що 30-денну паузу можу продовжити.
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