Перу призупиняє видобуток золота на півночі після різанини на шахті

Видобуток корисних копалин у провінції Патасі на півночі Перу буде призупинено на 30 днів, про це пише DW з посиланням на президентку країни Діну Болуарте.

Вона зробила цю заяву після того, як у неділю поліція знайшла в тунелі шахти тіла 13 гірників та охоронців, які працювали на золотій шахті. Робітників утримували в полоні більше тижня після викрадення.

Уряд Перу також планує запровадити нічну комендантську годину та створити військову базу в Патасі, розташованій приблизно за 900 кілометрів від столиці Ліми.

13 людей, знайдених мертвими в неділю, були працівниками субпідрядника гірничодобувної компанії Ponderosa, одного з провідних виробників золота в Перу. Відомо, що їх викрали нелегальні шахтарі.

“Збройні сили візьмуть під контроль територію, де працює Poderosa. Ми всі знаємо, що незаконна діяльність у нашому гірничодобувному секторі приносить мільйони і мільйони, набагато більше, ніж торгівля наркотиками”, ‒ сказала Болуарте.

Вона додала, що уряд звернеться до Конгресу з проханням прийняти законодавство, яке дозволить боротися з “міським тероризмом”.

У “Poderosa” кажуть, що 39 її працівників, включно з підрядниками та шахтарями-кустарями, нещодавно були вбиті в багатому на золото регіон від рук злочинних угруповань, які, як вважається, пов’язані з незаконним видобутком корисних копалин.

Додамо, у регіоні вже понад два роки діє надзвичайний стан.

Poderosa повідомила, що призупинення видобутку корисних копалин стосується лише неофіційних шахтарів. Міністр гірничої справи та енергетики Перу Хорхе Монторо заявив, що 30-денну паузу можу продовжити.