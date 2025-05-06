Британія таємно готується до загрози нападу Росії, - The Telegraph

Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу з боку Росії.

Про це пише The Telegraph.

Наразі влада країни заново переписує 20-річну стратегію дій на випадок надзвичайної ситуації, яка приведе країну у стан війни. Секретний план міститиме сценарії, в яких країна зазнає ракетних ударів, ядерних атак або масштабних кібервтручань. Уряд уже змоделював ситуацію, в якій ворожа держава одночасно завдає ракетних та кібератак на критично важливі об’єкти: газові термінали, атомні електростанції, підводні кабелі та транспортну інфраструктуру.

Згідно з планом, країну буде розділено на 12 зон управління. У разі нападу Кабінет міністрів, військові офіцери та судді з особливими повноваженнями відповідатимуть за координацію дій.

Експерти попереджають, що країна вразлива до нападу на свою критично важливу національну інфраструктуру, включаючи газові термінали, підводні кабелі, атомні електростанції та транспортні вузли.

Очікується, що також будуть розглянуті воєнні стратегії для залізничних та дорожніх мереж, судів, поштової системи та телефонних ліній. Однак, зазначає видання, малоймовірно, що документ буде оприлюднено протягом десятиліть, якщо взагалі буде оприлюднено.

Представники Міністерства оборони також закликали уряд розробити власну форму ізраїльського "Залізного купола" для захисту від ракетних атак.