З початку повномастабної війни Медведєв 57 разів погрожував Україні та світу ядерною зброєю

Пік погроз припав на березень цього року, коли МКС видав ордер на арешт Путіна.

Експрезидент Росії, заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв, якого довгий час вважали "ліберальним", знайшов свою нішу у пропагандистській машині - він або погрожує Заходу та Україні застосуванням ядерної зброї, або прогнозує третю світову війну. У більшості випадків Медведєв розповсюджує свої погрози через Telegram-канал, створений у березні 2022 року.

За підрахунками видання "Слово і діло", з того часу він озвучив 57 ядерних "попереджень".

Зокрема, в березні 2022 року Медведєв тричі погрожував ядерною зброєю та прогнозував "великий ядерний вибух". У квітні була лише одна погроза, пов'язана з наміром Швеції та Фінляндії приєднатися до НАТО. Фінляндія, нагадаємо, членом Альянсу тоді вже офіційно стала.

Три ядерні погрози пролунали від Медведєва у травні минулого року. Наприклад, він заявив, що постачання Україні західної зброї та техніки "підвищує ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з Росією..., який завжди має ризик переходу в повноцінну ядерну війну".

У червні Медведєв чотири рази загрожував ядерною зброєю, у липні та в серпні - тричі.

Минулого вересня на тлі провалів російської армії на фронті та успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області Медведєв шість разів погрожував ядерною зброєю.

Незадовго до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Медведєв згадав, що Росія потім зможе використати "всі сили самозахисту". А після них Медведєв назвав бажання України швидше вступити до НАТО "прискоренням початку третьої світової війни".

У вересні Медведєв написав великий пост, весь присвячений ядерним погрозам. А в жовтні лише раз згадав про ядерну зброю, а у листопаді – п'ять разів (знов сказалися невдачі на фронті та звільнення Україною Херсона).

У грудні експрезидент РФ один раз погрозив ядерною війною. У січні було чотири ядерні погрози, у лютому – три, одна з них перед черговою зустріччю "Рамштайн". "Програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок ядерної війни", - говорив Медведєв.

Пік ядерних погроз Медведєва припав на березень цього року – 10 за місяць. У 20-х числах місяця він говорив про це майже щодня, після того як 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Далі Медведєв вщух: у квітні було всього чотири ядерні погрози, у травні – дві, у червні – одна.

Цього місяця скандальний російський політик уже тричі говорив про ядерку. Зокрема, знову заявив, що ядерний апокаліпсис "не лише можливий, а ще й цілком імовірний". Він також заявив, що будь-яку війну можна завершити дуже швидко - "або якщо підписано мирний договір, або якщо зробити те, що зробили американці 1945 року, коли вони використовували свою ядерну зброю".

Нагадаємо, в травні голова МЗС України Дмитро Кулеба порадив Медведєву пити менше горілки перед тим, як заходити в Telegram.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів на погрози Медведєва "судним днем" і назвав його слова "не дуже тверезою заявою."

А секретар РНБО Олексій Данілов закликав не цитувати Медведєва і назвав його заяви "написами у нужниках".