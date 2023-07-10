Як і попередній командувач, він має сфокусуватися на підготовці бригад "Гвардії наступу".

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представив колегам нового командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Зазначається, що полковник Півненко має актуальний бойовий досвід. Він – колишній командир окремого загону спеціального призначення НГУ, який обороняв Харків та брав участь у контрнаступі на Слобожанщині.

Після цього Півненко командував 3-ю бригадою оперативного призначення "Спартан" – однією із наших бригад Гвардії наступу. А після повернення із Бахмуту очолював Східне територіальне управління НГУ.

Новому командувачу Клименко побажав наснаги та сил. Він зазначив, що очільник Нацгвардії, як і попередній командувач, має сфокусуватися на підготовці бригад "Гвардії наступу" та ефективному використанні вже сформованих підрозділів.

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олексія Півненка командувачем Нацгвардії. Президент побажав новому командувачу звільнення всієї української землі, повернення всіх українських людей, а також омріяної перемоги.

25 лютого 2022 року Зеленський призначив командувачем Нацгвардії Юрія Лебедя.