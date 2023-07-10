Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представив колегам нового командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.
Про це повідомила пресслужба МВС.
Зазначається, що полковник Півненко має актуальний бойовий досвід. Він – колишній командир окремого загону спеціального призначення НГУ, який обороняв Харків та брав участь у контрнаступі на Слобожанщині.
Після цього Півненко командував 3-ю бригадою оперативного призначення "Спартан" – однією із наших бригад Гвардії наступу. А після повернення із Бахмуту очолював Східне територіальне управління НГУ.
Новому командувачу Клименко побажав наснаги та сил. Він зазначив, що очільник Нацгвардії, як і попередній командувач, має сфокусуватися на підготовці бригад "Гвардії наступу" та ефективному використанні вже сформованих підрозділів.
Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олексія Півненка командувачем Нацгвардії. Президент побажав новому командувачу звільнення всієї української землі, повернення всіх українських людей, а також омріяної перемоги.
25 лютого 2022 року Зеленський призначив командувачем Нацгвардії Юрія Лебедя.