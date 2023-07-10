ГоловнаСуспільствоЖиття

​Клименко представив колегам нового командувача Нацгвардії Півненка

Як і попередній командувач, він має сфокусуватися на підготовці бригад "Гвардії наступу".

​Клименко представив колегам нового командувача Нацгвардії Півненка
Олександр Півненко і Ігор Клименко
Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представив колегам нового командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Зазначається, що полковник Півненко має актуальний бойовий досвід. Він – колишній командир окремого загону спеціального призначення НГУ, який обороняв Харків та брав участь у контрнаступі на Слобожанщині.

Після цього Півненко командував 3-ю бригадою оперативного призначення "Спартан" – однією із наших бригад Гвардії наступу. А після повернення із Бахмуту очолював Східне територіальне управління НГУ.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Новому командувачу Клименко побажав наснаги та сил. Він зазначив, що очільник Нацгвардії, як і попередній командувач, має сфокусуватися на підготовці бригад "Гвардії наступу" та ефективному використанні вже сформованих підрозділів.

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олексія Півненка командувачем Нацгвардії. Президент побажав новому командувачу звільнення всієї української землі, повернення всіх українських людей, а також омріяної перемоги.

25 лютого 2022 року Зеленський призначив командувачем Нацгвардії Юрія Лебедя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies