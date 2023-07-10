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Відбулася ротація експертів МАГАТЕ на трьох українських АЕС

Експерти працюють на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України.

Відбулася ротація експертів МАГАТЕ на трьох українських АЕС
Фото: IAEA

На трьох українських атомних електростанціях відбулися ротації місій МАГАТЕ. Дев'яті групи експертів почали роботу на Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

Згідно з повідомленням, минулого тижня на Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській атомних електростанціях були успішно проведені ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Розпочали роботу вже дев’яті групи експертів.

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Нагадаємо, експерти працюють на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня 2022 року.

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