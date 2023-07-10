Відбулася ротація експертів МАГАТЕ на трьох українських АЕС

Експерти працюють на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України.

На трьох українських атомних електростанціях відбулися ротації місій МАГАТЕ. Дев'яті групи експертів почали роботу на Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

Згідно з повідомленням, минулого тижня на Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській атомних електростанціях були успішно проведені ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Розпочали роботу вже дев’яті групи експертів.

Нагадаємо, експерти працюють на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня 2022 року.