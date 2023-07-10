Байден проведе сьогодні переговори з британським прем’єром Сунаком, говоритимуть про Україну

США та Велика Британія є одними з найсильніших прихильників України, але вони мають різні позиції щодо бажання України приєднатися до військового альянсу.

Президент США Джо Байден має намір провести сьогодні переговори з британським прем’єром Ріші Сунаком напередодні дводенного саміту НАТО у Вільнюсі. Україна буде домінувати в дискусіях як у Лондоні, так і в столиці Литви.

Про це пише The Guardian.

США та Велика Британія є одними з найсильніших прихильників України, але вони мають різні позиції щодо бажання України приєднатися до військового альянсу. Причому Вашингтон набагато неохочіше ставиться до членства, ніж Лондон, через побоювання, що це може спровокувати Росію.

“Хоча всі сторони погодилися, що Україна не може приєднатися, доки не закінчиться війна, і, таким чином, мати гарантії, що напад на одного є нападом на всіх, Велика Британія наполягає на тому, щоб Київ отримав швидке членство без необхідності для виконання плану дій щодо членства в НАТО”, − нагадує видання.

Президент США в неділю сказав CNN, що Україна "ще не готова”, і дав зрозуміти, що членство залежить не тільки від закінчення війни.

“НАТО − це процес, який потребує певного часу, щоб відповідати всім вимогам − від демократизації до цілого ряду інших питань”, − сказав він, додавши, що НАТО має “прокласти раціональний шлях” для членства.

Він припустив, що США могли б надати військову допомогу, подібну до тієї, яку вони вже давно надають Ізраїлю.

Нагадаємо, Байден виступить з публічною промовою у Вільнюському університеті 12 липня, після завершення саміту НАТО.