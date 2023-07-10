Байден міг би закінчити війну за 5 хвилин ціною України, – Зеленський відповів Трампу

У травні Дональд Трамп говорив, що закінчить війну в Україні за 24 години.

Президент Володимир Зеленський відповів 45-му президенту США Дональду Трампу, який заявляв, що закінчив би війну РФ проти України "за 24 години".

Про глава держави повідомив в інтерв'ю ABC News.

Зеленський заявив, що він вітає бажання довести війну до кінця, проте воно має грунтуватися на якомусь реальному досвіді.

"Ну, схоже, ці 24 години вже були у Дональда Трампа колись у його житті. Ми були на війні, не повномасштабній війні, але ми були на війні і, як я припускаю, у нього був цей час у його розпорядженні, але у нього, мабуть, були якісь інші пріоритети", – сказав президент.

За його словами, якщо говорити про припинення війни шляхом примусу України до відмови від своїх територій, то таким чином Джо Байден міг би закінчити війну за п'ять хвилин. Але Україна б на це не погодилася.

Нагадаємо, колишній американський президент Дональд Трамп 10 травня мав зустріч із виборцями в CNN hall і відповідав на їхні запитання. Політик відмовився бажати перемоги Україні.

"Я хочу, щоб усі припинили вмирати. Росіяни та українці, я хочу, щоб вони перестали гинути. І я це зроблю. Я зроблю це за 24 години", – сказав він.