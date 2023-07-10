Українські війська від початку наступу звільнили 169 кв. км на півдні та 24 кв. км – на Бахмутському напрямку

Крім продовження наступу, ЗСУ та інші війська стримують і наступальні дії ворога.

Українські війська від початку наступу звільнили 169 квадратних кілометрів на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Це приблизно співмірно з площею міста Одеса.

За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 квадратних кілометрів землі. Про це повідомив речник Генерального штабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості", – сказав він.

На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили чотири квадратних кілометри. Загалом звільнена площа тут – 24 квадратні кілометри української землі.

Українські військові продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. І стримують наступ ворога на Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

"Тут протягом минулого тижня ворог 148 разів атакував наші позиції. Також російську окупанти безрезультатно намагаються атакувати на Лиманському і Купʼянському напрямках", – заявив Ковальов.

Зокрема, в районі Новоселівського, Кармазинівки, Войкового, Білогоріки, Роздолівки та Серебрянського лісництва. На східному напрямку протягом тижня відбулося 133 бойових зіткнення. Всі атаки ворога захисники відбили.

З танків та артилерії росіяни бʼють по прифронтових селах і містах. Для коригування вогню артилерії ворог використовує БпЛА. На південному напрямку за минулий тиждень зафіксовано 4318 обстрілів. На східному – 7184.

Про перебіг наступальних дій, досягнення Армії України та втрати ворога, а також те, чи повільно розвивається наступ, читайте в матеріалі експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка.