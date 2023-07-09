Головне за день. Неділя, 9 липня

27 бойових зіткнень на сході, 10 бойових гелікоптерів від Польщі, ворожі обстріли, Зеленський і Дуда в Луцьку. Яким запам’ятається 501-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 27 бойових зіткнень.

Ворог завдав 27 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація сил оборони за добу завдала удару по району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 липня – в нашій новині.

Російські окупаційні війська обстріляли місто Берислав на Херсонщині. В результаті постраждав 45-річний чоловік, повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що один із російських снарядів влучив поблизу лікарні. Постраждалий - директор медзакладу.

Докладніше – в новині.

Станції радіоелектронної розвідки РПС-7 Інгул після тестування будуть відправлені до української армії, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"РПС-7 Інгул - інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані", - повідомив він.

Міністр зазначив, що отримання інформації за допомогою розвідки критично важливе для української артилерії, яка веде полювання на російську військову техніку. Резніков повідомив, що наразі станція проходить тестування перед тим, як її можна буде офіційно поставити до українського війська.

Польща нещодавно надіслала Києву понад 10 бойових гелікоптерів радянської розробки Мі-24, пише The New York Times з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що український повітряний флот залишається невеликим порівняно з російським, маючи простіші системи наведення та оборони.

“Київ економно використовує його, щоб не втрачати літаки”, − зазначає NYT.

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда під час заходів у Луцьку обговорили майбутній саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі.

"На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі", - повідомив Зеленський у Twitter.

Зеленський зазначив, що лідери домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України.

Нагадаємо, що Зеленський і Дуда взяли участь у вшануванні пам'яті усіх жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Трагічних подій на Волині.

Також у луцькому Замку Любарта Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині.

Шістнадцять союзників по блоку НАТО направили майже 1000 військових для охорони саміту 11-12 липня у Вільнюсі.

Reuters зазначає, що Альянс перетворив столицю Литви на фортецю, захищену сучасною зброєю. Саміт відбудеться лише за 151 км від самої Росії.

Низка країн передала передові системи протиповітряної оборони, яких бракує країнам Балтії.

“Було б більше ніж безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли прибувають Байден і лідери 40 країн”, − сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Подробиці – в новині.

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