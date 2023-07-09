Маляр розповіла про наступ ЗСУ на півдні

На Мелітопольському та Бердянському тривають гарячі бої.

Збройні сили України на півдні закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, розмінування та обстріл цілей ворога у готовності до продовження наступальних дій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На напрямках наступу наших сил оборони - Мелітопольському та Бердянському - тривають гарячі бої. Йде процес закріплення на досягнутих рубежах", - зазначила вона.

Разом із тим, на сході на Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському, Лиманському напрямках наступу ворога без змін тривають бої.

"На Бахмутському напрямку ворог в обороні. На південному флангу є певне просування наших військ. На північному флангу бої без зміни положень", зазначила заступниця міністра.

Маляр підсумувала, що активна робота сил оборони на Таврійському напрямку триває.

Нагадаємо, ситуація на півдні залишається досить складною, росіяни продовжують застосовувати керовані авіабомби.

9 липня артилерійські підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1437 вогневих завдань.