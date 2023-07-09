Сили оборони за тиждень знищили 4380 російських військових

Сили оборони України з 3 по 9 липня знищили 4380 російських військових, 178 артилерійських систем та гелікоптер.

Про це перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк повідомляє у Телеграмі.

Він заявив, що суттєвих втрат зазнала і військова техніка російської армії. Так, за тиждень Сили оборони України знищили 26 танків, 76 бойових броньованих машин, 178 артилерійських систем, 31 реактивну систему залпового вогню, 23 установки протиповітряної оборони, 113 одиниць автотехніки та 45 одиниць спецтехніки російських військ.

Окрім цього, українські захисники збили один ворожий гелікоптер, 10 ракет та 128 безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, що російська армія з 24 лютого 2022 року втратила близько 234 040 військових. За останню добу Сили оборони України ліквідували 600 окупантів.