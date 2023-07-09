Російська армія вже втратила понад 234 тисячі військових

Російська армія з 24 лютого 2022 року втратила близько 234 040 військових. За останню добу Сили оборони України ліквідували 600 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

РФ також втратила 4078 танків (+4 за останню добу), 7964 бойових броньованих машин (+11) та 4366 артилерійських систем 4366 (+20).

Інші втрати:

РСЗВ – 668 (+7) од,

засоби ППО ‒ 413 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),

крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 628 (+9).

Нагадаємо, як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, у Бахмуті росіяни майже у пастці, на півдні України співвідношення втрат становить 1 до 5,3. Через значні втрати ворога на півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.