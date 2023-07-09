ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія вже втратила понад 234 тисячі військових

ЗСУ ліквідували 4078 танків, 7964 бойових броньованих машин та 4366 артилерійських систем 4366 окупантів.

Російська армія вже втратила понад 234 тисячі військових
Фото: тг-канал Стерненка

Російська армія з 24 лютого 2022 року втратила близько 234 040 військових. За останню добу Сили оборони України ліквідували 600 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

РФ також втратила 4078 танків (+4 за останню добу), 7964 бойових броньованих машин (+11) та 4366 артилерійських систем 4366 (+20).

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Інші втрати:

  • РСЗВ – 668 (+7) од,
  • засоби ППО ‒ 413 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 628 (+9).

Нагадаємо, як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, у Бахмуті росіяни майже у пастці, на півдні України співвідношення втрат становить 1 до 5,3. Через значні втрати ворога на півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies