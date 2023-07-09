За 500 днів повномасштабної війни майже 50 тис. українців відзначені державними нагородами, – Зеленський

За 500 днів повномасштабної війни з Росією тисячі українців проявили силу, славу та сміливість у боях заради нашої держави.

Про це заявив у Telegram президент Володимир Зеленський.

За його словами, майже 50 тис. наших людей відзначені державними нагородами. 298 українцям і українкам присвоєно найвище звання – Героя України.

"Пишаюся всіма, вдячний кожному і кожній. Памʼятаємо наших героїв. Не всі імена ми зараз можемо називати. Про деяких героїв зможемо розказати лише після нашої перемоги, настільки особлива їхня відвага. Але Україна завжди буде їм усім вдячна. І будь ласка, шануйте наших героїв! І розповідайте про них своїм дітям, своїм друзям, усьому світу", – наголосив президент.

Нагадаємо, ввечері у суботу 8 липня у центрі Львова відбувся молебень, приурочений тому, що Україна вже 500 днів відбиває російську збройну агресію. Окрім президента та командирів "Азову" на заході був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.