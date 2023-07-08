Останній енергоблок ЗАЕС перебуває у стані "гарячого зупину" і становить підвищену небезпеку, – ГУР

Станом на зараз останній енергоблок Запорізької АЕС продовжує перебувати у стані "гарячого зупину", тому він становить підвищену небезпеку.

Про це повідомив в ефірі телемарафону представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

“Наразі останній енергоблок ЗАЕС продовжує перебувати у стані "гарячого зупину". Це означає, що цей блок продовжує становити підвищену небезпеку”, – сказав Юсов.

Він нагадав, що сьогодні ГУР оприлюднило карту мінно-вибухових загороджень, які окупанти розмістили на території ЗАЕС.

“З одного боку, це “привіт” усім “голубам миру”, які кажуть за кордоном, що не бачать проблем у діях окупантів. З іншого боку, це сигнал для самих окупантів про те, що українці точно все бачать. Власне, рашисти вже зреагували на оприлюднення цієї інформації і терміново представники Росгвардії виїхали туди для того, щоб вносити відповідні корективи”, – зазначив Юсов.

Нагадаємо, за даними розвідки, наразі на територію ЗАЕС доставляють міни та вибухові речовини. В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу. Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.