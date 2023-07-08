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“Приниження Кремля”: Пєсков назвав “порушенням домовленостей” повернення командирів “Азову” на Батьківщину

Кремль звинуватив як українську, так і турецьку сторони. Російські пропагандисти кажуть про “приниження Кремля”.

“Приниження Кремля”: Пєсков назвав “порушенням домовленостей” повернення командирів “Азову” на Батьківщину
Пєсков і Путін
Фото: росзмі

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав “порушенням домовленостей” повернення в Україну командирів “Азову” з Туреччини. 

Про це повідомляє російське інформагентство. 

У Кремлі кажуть, що домовленості порушили як українська сторона, так і турецька.

Очікувалось, що захисники “Азовсталі” будуть залишатися в Туреччині до кінця війни. 

При цьому російські медіа і пропагандисти вже кажуть про “приниження Кремля”.

Нагадаємо, сьогодні командири оборони Маріуполя повертаються з Туреччини до України. Зеленський оприлюднив відео з поверненням командирів додому.

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