“Приниження Кремля”: Пєсков назвав “порушенням домовленостей” повернення командирів “Азову” на Батьківщину

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав “порушенням домовленостей” повернення в Україну командирів “Азову” з Туреччини.
Про це повідомляє російське інформагентство.
У Кремлі кажуть, що домовленості порушили як українська сторона, так і турецька.
Очікувалось, що захисники “Азовсталі” будуть залишатися в Туреччині до кінця війни.
При цьому російські медіа і пропагандисти вже кажуть про “приниження Кремля”.
Нагадаємо, сьогодні командири оборони Маріуполя повертаються з Туреччини до України. Зеленський оприлюднив відео з поверненням командирів додому.