Ворог двічі за день обстріляв з важкої артилерії Дніпропетровщину

У суботу 8 липня ворог двічі обстрілював з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Сьогодні агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Двічі бив по тамтешніх селах з важкої артилерії. Загиблих і поранених немає", – йдеться у повідомленні.
Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.
Нагадаємо, вночі 8 липня Росія вдарила по Кривому Рогу. Ворог застосував безпілотники. Внаслідок атаки постраждав 26-річний чоловік, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості.