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Ворог двічі за день обстріляв з важкої артилерії Дніпропетровщину

Постраждалих немає.

Ворог двічі за день обстріляв з важкої артилерії Дніпропетровщину
Ілюстративне фото
Фото: Микола Лукашук

У суботу 8 липня ворог двічі обстрілював з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

 "Сьогодні агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Двічі бив по тамтешніх селах з важкої артилерії. Загиблих і поранених немає", – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

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Нагадаємо, вночі 8 липня Росія вдарила по Кривому Рогу. Ворог застосував безпілотники. Внаслідок атаки постраждав 26-річний чоловік, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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