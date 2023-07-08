Поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну в її внутрішній простір, – Подоляк

В Офісі президента вважають, що процеси розпаду політичної системи в Росії уже почалися.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір Російської Федерації і там почнуться перехоплення влади на різних рівнях.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Росія йде тим шляхом, по якому має йти історично. Для цього треба пришвидшити тільки процеси по лінії фронту. Дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір Російської Федерації і там почнуться перехоплення влади на різних рівнях”, - сказав Подоляк в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, процеси розпаду політичної системи в Росії уже почалися і вони очевидні.

“Але на сьогодні немає консенсусу російських еліт - як вони хочуть особисто зберегти своє фізичне існування, що для цього треба зробити та хто може бути компромісними фігурами для перехоплення влади у достатньо слабкого Путіна”, - зазначив радник керівника ОП.

Він наголосив, що це об'єктивний процес, який буде йти паралельно зі збільшенням тиску України по лінії фронту. Як наслідок, внутрішні процеси “ерозії” будуть пришвидшуватись.

Подоляк назвав три дії, завдяки яким можуть пришвидшитися ці процеси, - це активні та ефективні дії Збройних сил України, конкретні політичні заяви та дії партнерів і суттєве обмеження будь-якого спілкування й участі Росії у міжнародних інституціях.

Нагадаємо, нещодавно радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван сказав на брифінгу, що президент США Джо Байден і його радники ухвалили "одностайне рішення" відправити касетні боєприпаси в Україну.

Також США оголосили вміст нового пакету безпекової допомоги для України. До нього, крім касетних боєприпасів, увійшли, зокрема, додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot, ракети ППО AIM-7, зенітні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), 32 бойові машини піхоти Bradley, 32 бронетранспортери Stryker та обладнання для розмінування.