Функціонал госпіталю, який передасть Мадрид, полягає у оперуванні поранених перед їх доставленням до лікарні.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала польовий госпіталь, де провела зустріч зі співробітниками української прикордонної служби, які проходять навчання в Іспанії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Роблес зустрілася з українською командою прикордонних медиків, котра проходить навчання в Іспанії щодо використання мобільного польового шпиталю Role-2. Іспанія передасть його для надання допомоги постраждалим в умовах бойових дій. Функціонал госпіталю полягає у виявленні, стабілізації та оперуванні поранених перед їх доставленням до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Глава міноборони Іспанії від імені держави подякувала українським військовим і запевнила в подальшій всебічній підтримці України.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що Іспанія незабаром поставить Україні додатково 4 танки Leopard, бронетранспортери та мобільний польовий шпиталь.