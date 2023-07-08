Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала польовий госпіталь, де провела зустріч зі співробітниками української прикордонної служби, які проходять навчання в Іспанії.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Роблес зустрілася з українською командою прикордонних медиків, котра проходить навчання в Іспанії щодо використання мобільного польового шпиталю Role-2. Іспанія передасть його для надання допомоги постраждалим в умовах бойових дій. Функціонал госпіталю полягає у виявленні, стабілізації та оперуванні поранених перед їх доставленням до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Глава міноборони Іспанії від імені держави подякувала українським військовим і запевнила в подальшій всебічній підтримці України.
Нагадаємо, що Іспанія незабаром поставить Україні додатково 4 танки Leopard, бронетранспортери та мобільний польовий шпиталь.