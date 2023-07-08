Бізнесмен із Одещини намагався дати співробітникам СБУ хабар у розмірі €90 тисяч

Він пропонував спецслужбі припинити слідчі дії і не вилучати його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує СБУ.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії бізнесмена з Одещини, який намагався дати хабар співробітникам СБУ в розмірі €90 тисяч.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Зловмисник таким чином пропонував припинити слідчі дії і не вилучати його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує СБУ.

Співробітники Служби безпеки доповіли про пропозицію своєму керівництву і продумали оперативну комбінацію. Вона дала задокументувати злочинні дії бізнесмена.

У нього провели обшуки. За адресами його проживання та роботи у місті Рені виявили всю суму хабаря.

Зловмисник - директор однієї з логістичних компаній Одищини. Він є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, де розслідують корупційні схеми на експорті української агропродукції.

Бізнесмену повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві слідчі повідомили про підозру адвокату, який спонукав свою клієнтку - громадянку Росії - дати хабаря працівнику міграційної служби.

Також судитимуть адвоката, який пропонував півторамільйонний хабар посадовцям ДП "Центр державного земельного кадастру" та Держгеокадастру.