Росія продовжує мінування Запорізької АЕС, - українська розвідка

Росія продовжує мінування Запорізької АЕС та об’єктів на території станції.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, наразі на територію доставляють міни та вибухові речовини.

"В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу. Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200", - розповіли у ГУР.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що російські окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Одними з перших покинули станцію співробітники Росатому, які керували діями росіян. Тоді ЗСУ заявили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на території атомної електростанції. Для цього на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України

Днями стало відомо, що на супутникових знімках сервіс Planet Labs зафіксували появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції.