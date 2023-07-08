Зеленський присвоїв звання Героя України майже пів сотні українським захисникам

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України майже півсотні військовим.

Укази опубліковано на сайті глави держави.

За даними телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ", 45 бійців отримали нагороди посмертно.

"Кожне прізвище – це історія відваги, це історія волі, це історія України. Дякуємо нашим героям! Дякую кожній сімʼї, яка виховала таких воїнів для України!", - зазначив у своєму дописі в соцмережах Президент.

Нагадаємо, минулого місяця Зеленський відзначив орденами Богдана Хмельницького та “За мужність” 133 військовослужбовців, з них – 130 посмертно.

Також глава держави відвідав передові позиції на Бердянському напрямку й нагородив українських воїнів. Зокрема, звання Героя України та орден “Золота Зірка” отримав заступник командира батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Дудін.