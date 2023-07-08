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Сили оборони збили уночі п'ять "шахедів", частину перехопити не вдалося

Росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Сили оборони збили уночі п'ять "шахедів", частину перехопити не вдалося
Фото: скрин відео

Уночі 8 липня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, в результаті бойової роботи підрозділи ППО Сил оборони знищили п'ять ударних БпЛА.

"Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити. «Шахеди» влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині", - додали військові.

Попередньо, обійшлося без жертв. 

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Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині були влучання у сільськогосподарське підприємство. Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Очільник Кіровоградщини Андрій Райкович повідомив про роботу ППО, але зазначив, що руйнувань і постраждалих в області немає.

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