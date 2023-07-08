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Резніков показав шведські БМП, які прибули в Україну

Спільні цілі України та Швеції - перемога і справедливість, наголосив Резніков.

Резніков показав шведські БМП, які прибули в Україну
Фото: Скріншот з відео

Передані Швецією БМП вже в Україні і готові до бою.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“БМП Strf 90 прибули в Україну та готові до бою. Кращі машини для кращих солдатів”, - написав міністр.

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Він подякував за техніку шведському народу і міністру оборони Швеції Полу Йонсону.

“Наші загальні кольори - синій і жовтий. Наші спільні цінності – свобода та демократія. Наші спільні цілі – перемога і справедливість”, – підсумував Резніков.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа розповів, що замовлені його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України приблизно за три місяці.

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