Передані Швецією БМП вже в Україні і готові до бою.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
“БМП Strf 90 прибули в Україну та готові до бою. Кращі машини для кращих солдатів”, - написав міністр.
Він подякував за техніку шведському народу і міністру оборони Швеції Полу Йонсону.
“Наші загальні кольори - синій і жовтий. Наші спільні цінності – свобода та демократія. Наші спільні цілі – перемога і справедливість”, – підсумував Резніков.
Strf 90 IFWs have arrived in Ukraine and are ready for battle. Top machines for top soldiers.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 7, 2023
Thank you to my friend @PlJonson and all Swedes for these IFWs.
Our common colors are blue and yellow.
Our common values are freedom and democracy.
Our common goals are victory and… pic.twitter.com/jb8sTcgsca
Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа розповів, що замовлені його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України приблизно за три місяці.