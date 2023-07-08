Спільні цілі України та Швеції - перемога і справедливість, наголосив Резніков.

Передані Швецією БМП вже в Україні і готові до бою.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“БМП Strf 90 прибули в Україну та готові до бою. Кращі машини для кращих солдатів”, - написав міністр.

Він подякував за техніку шведському народу і міністру оборони Швеції Полу Йонсону.

“Наші загальні кольори - синій і жовтий. Наші спільні цінності – свобода та демократія. Наші спільні цілі – перемога і справедливість”, – підсумував Резніков.

Strf 90 IFWs have arrived in Ukraine and are ready for battle. Top machines for top soldiers.

Thank you to my friend @PlJonson and all Swedes for these IFWs.

Our common colors are blue and yellow.

Our common values are freedom and democracy.

Our common goals are victory and… pic.twitter.com/jb8sTcgsca — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 7, 2023

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа розповів, що замовлені його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України приблизно за три місяці.