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Кабмін виділив близько 85 млн гривень на виплати освітянам Херсонщини

Гроші, зокрема, підуть на виплати відпускних учителям регіону, які перебувають у простої.

Кабмін виділив близько 85 млн гривень на виплати освітянам Херсонщини
Фото: Денис Шмигаль

Сьогодні уряд перерозподілив освітню субвенцію регіонам на 107 млн гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Близько 85 млн гривень спрямуємо додатково Херсонській області, аби провести всі необхідні виплати вчителям”, - написав він.

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Голова уряду додав, що ці гроші, зокрема, підуть на виплати відпускних учителям регіону, які перебувають у простої.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перелічив області, які отримали найбільше коштів на проєкти відновлення і трансформації. За його словами, упродовж останніх декількох тижнів регіонам виділили 16,369 млрд гривень субвенції.

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