ДБР вивчає причини вибухів у Шевченківському суді Києва

Зокрема, слідчі оцінять якість виконання конвоєм Нацгвардії та службовими особами київського СІЗО своїх функціональних обовʼязків.

Співробітники Держбюро розслідувань (ДБР) розслідують кримінальне провадження щодо обставин вибухів у Шевченківському суді Києва. Зокрема, вони вивчають причини, які призвели до трагедії.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“Підключені кращі слідчі для швидкого і неупередженого з’ясування всіх обставин події”,- запевнили в ДБР.

Слідчі з'ясовують, як вибухівка потрапила до суду та хто сприяв замаху на правоохоронців. Також ДБР оцінить якість виконання конвоєм Нацгвардії та службовими особами київського СІЗО своїх функціональних обовʼязків.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) КК України; ч. 5 ст. 27 (Види співучасників) КК України; ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України; ч. 4 ст. 426 (Бездіяльність військової влади) та ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) КК України.

Нагадаємо, 5 липня у Шевченківському районному суді Києва Ігор Гуменюк, обвинувачуваний у скоєнні теракту під Верховною Радою у 2015 році, підірвав вибуховий пристрій. Чоловік загинув.

В свою чергу, прокуратура стверджує, що докладала максимум зусиль для забезпечення швидкого і всебічного розгляду справи Ігоря Гуменюка, якого звинувачували в підриві гранати біля будівлі Верховної Ради у 2015 році та вбивстві чотирьох нацгвардійців.