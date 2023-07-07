Окупаційні війська зосереджують зусилля на п'яти напрямках, тут відбулося майже 20 боєзіткнень за добу, - Генштаб

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім обстрілів "шахедами", росіяни завдали 42 авіаудари по Україні і здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника, два - по зенітно-ракетних комплексах та один - по пункту управління ворога. Українські бійці знищили два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 7 липня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах; на Сіверському та Слобожанському росіяни зберігають військову присутність. Протягом доби завдали авіаційного удару в районі Вільшаної Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Попівка Чернігівської області; Краснопілля Сумської області та Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки і Рублене на Харківщині;

та росіяни зберігають військову присутність. Протягом доби завдали авіаційного удару в районі Вільшаної Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Попівка Чернігівської області; Краснопілля Сумської області та Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки і Рублене на Харківщині; на Куп’янському окупанти намагаються наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Українські воїни тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області;

окупанти намагаються наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Українські воїни тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області; на Лиманському загарбники вели штурмові дії та намагалися витіснити наші війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Роздолівка Донецької області;

загарбники вели штурмові дії та намагалися витіснити наші війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине та Південне Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине та Південне Донецької області; на Авдіївському росіяни за підтримки авіації здійснили безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського Донецької області. У той же час провели артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Керамік, Желане, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області;

росіяни за підтримки авіації здійснили безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського Донецької області. У той же час провели артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Керамік, Желане, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області; на Мар’їнському під ворожим вогнем артилерії українські захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області;

під ворожим вогнем артилерії українські захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області; на Шахтарському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдали авіаційного удару біля Великої Новосілки. Здійснили обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Сєверне Донецької області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдали авіаційного удару біля Великої Новосілки. Здійснили обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Сєверне Донецької області; на Запорізькому та Херсонському загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснили артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Запорізької області; Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У Генштабі ЗСУ додали, що в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях.

"Так, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях. Після цього їх взято під варту та переміщено до будівлі Розівського районного суду", - зазначили у командуванні.

Нагадаємо, вночі 7 липня ворог атакував територію України 18 "шахедами". 12 ворожих безпілотників збили сили ППО.

Вдень Росія вдарила по Запоріжжю ракетами С-300, також ворожа авіація обстріляла чотирма авіабомбами два населені пункти Херсонщини.