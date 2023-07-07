Міноборони просить українські телеграм-канали не викладати новини з фронту “день у день”

Міністерство оборони просить українські телеграм-канали не викладати новини з фронту “день у день”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Звертаюсь на прохання наших військових до всіх телеграм-каналів, які інформують про оперативну ситуацію на фронті. Не викладайте новини з фронту в онлайн-режимі і день у день – наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога. Лише після оприлюднення інформації офіційними спікерами – Генштабу, ОСУВів, Міноборони”, – написала Ганна Маляр.

Вона зауважила, що зазначені відомства узгоджують інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях.

Нагадаємо, сьогодні речник Генштабу заявив, що ворог за підтримки авіації намагався витіснити захисників на Лиманському напрямку, але безуспішно. Крім того, під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили всі атаки в районі Марʼїнки.