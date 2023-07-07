Зеленський подякував уряду та прем'єр-міністру Чехії за оборонний пакет для України

Президент України Володимир Зеленський подякував премʼєр-міністру Чехії Петру Фіалі, уряду та всій країні "за новий потужний, дуже вчасний оборонний пакет для України".

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

За словами президента, кожен прояв солідарності робить ближчим закінчення війни, яку розв'язала Росія.

"Дякую Чехії за підтримку наших зусиль зробити саміт у Вільнюсі змістовним для всіх – не лише України, а й для всього Альянсу. Окремо дякую за підтримку наших людей – усіх українців, наших переселенців, які в Чехії отримали захист від російського терору, від цієї нелюдяності й агресії", – зазначив президент.

Він додав, що Україна завжди буде вдячна за гостинність Чехії, за потужну підтримку, за допомогу українським жінкам та дітям.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський розпочав візит у Чехію. Він зустрівся із президентом країни Петром Павелом.

Сьогодні Петр Фіала повідомив, що Чехія незабаром передасть Україні гелікоптери, боєприпаси та візьме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах F-16.