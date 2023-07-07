МО підготувало концепцію трансформації сектору оборони: без строкової служби та з інструментами легалізації обігу зброї

Професійна військова освіта і управління військовою кар’єрою мають бути збудовані відповідно до принципів і стандартів НАТО.

Міністерство оборони підготувало концепцію трансформації сектору оборони України. На початку червня цей документ відправлено на розгляд прем’єр-міністру Денису Шмигалю, повідомив міністр оборони Олексій Резніков у колонці для Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що значна частина необхідних рішень має міжвідомчий характер, потребує змін до законодавства і стосується компетенції Мінстратегпрому, Мінветеранів, МОН, Мінмолодьспорту, МОЗ, Мінфіну, Мінекономіки. 5 липня під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо впровадження програми реформ сектору безпеки та оборони "Український щит".

Після узгодження спільні пропозиції стануть частиною дискусії щодо Української Доктрини, ініційованої Президентом України.

"Ворог довів, що оборона – це не витрати, а інвестиції. Спроможна оборона буде генерувати ресурси. Скажімо, посилення Військово-Морських Сил – це гарантія безпечного судноплавства в Чорному та Азовському морях, це наші доходи від торгівлі. Неспроможна оборона – запобіжник від будь-якого відновлення, надійна гарантія збереження руїн. Маємо доводити усвідомлення цих зв’язків у рішеннях", – наголосив він.

Комплекс оборонних спроможностей будується навколо трьох головних "китів" – людей, "зброї" (ОВТ) в широкому розумінні та фінансового ресурсу. Кожен з цих "китів" має свій крок планування. Зброя і фінансові цикли – це роки, людський ресурс – це як мінімум покоління.

"Ми знаємо, що війна закінчиться нашою перемогою, але не знаємо, коли точно. Це, наприклад, заважає розпочати системну оптимізацію "зоопарку" зброї, якою ми даємо відсіч окупантам. Адже нам потрібна уся можлива зброя, більше і швидше. Ми не знаємо, коли точно буде ухвалено рішення партнерів щодо повної інтеграції нашої держави у євроатлантичний простір. А це принципово", – зауважив Резніков.

Резніков заявив, що тому зараз один із головних його запитів до партнерів – якомога швидше ухвалити рішення щодо вступу України в НАТО. Тоді і Україні, і їм буде простіше здійснювати довгострокове оборонне планування. Або, якщо такого рішення ми не очікуємо найближчим часом, необхідно включати потреби України до оборонного планування партнерів на двох- або багатосторонній основі.

Враховуючи високий ступінь невизначеності, потрібна гнучка матриця оборонних трансформацій, яка б давала змогу уточнювати чи масштабувати кроки по мірі руху.

Резніков додав, що потрібно змінити підходи до військового обліку, створення і підтримки резерву та мобілізації ресурсів (людських, матеріальних, фінансових) та багатьох інших компонентів, які не стосуються військового мистецтва, але прямо впливають на спроможності оборони. Принцип подолання проблем якості за рахунок кількості має бути відкинутий.

"Людський вимір української оборони майбутнього – це професійна армія з прозорою логікою військової кар’єри та високим рівнем соціального захисту, яка спирається на підготовлений резерв, сформований з усіх військовозобов’язаних чоловіків та з залученням жінок на добровільних засадах (крім тих категорій жінок, які є військовозобов’язаними)", – вважає міністр.

Водночас твердження "в Україні 7 млн військовозобов’язаних" нам нічого не дає, якщо ми не можемо структурувати цю цифру та ефективно залучати людей.

Облік військовозобов’язаних має бути повністю переведений в цифру, одночасно функція обліку має бути відокремлена від функції підготовки резерву.

"Строкова служба буде скасована і замінена курсом інтенсивної базової військової підготовки для військовозобов’язаних. Після базової підготовки потрібні окремі треки підготовки для різних груп військовозобов’язаних, спрямовані на забезпечення реального, а не формального резерву", – сказав він.

За словами міністра, Україні потрібен:

бойовий резерв, до якого увійдуть особи з бойовим досвідом, здатні швидко поповнити конкретні військові частини

територіальний резерв – для частин територіальної оборони

оперативний резерв – це військовозобов’язані, які проходили службу, але, як правило, не мають бойового досвіду; вони створять запас міцності для оперативних командувань

мобілізаційний резерв – це особи, які пройшли базову військову підготовку

обліковий резерв – особи без базової підготовки тощо.

Функцію військового обліку треба вилучити з завдань Генштабу та Командування Сухопутних військ і створити у системі Міноборони окрему агенцію. Паралельно забезпечити умови підготовки та підтримання готовності відповідного резерву на рівні частин, оперативних командувань тощо. Резніков вважає, що треба максимально залучати і нарощувати потенціал добровільної участі громадян в заходах оборони, вдосконалюючи систему мотивації. Починаючи від інструментів легалізації обігу зброї. Так само потрібно ухвалити рішення щодо цивільного резерву.

Законодавчо потрібні зміні у 14 профільних законів, більшість з яких є системоутворюючими, а також десятки інших законів та нормативних актів.

Весь комплекс забезпечення потреб оборони та структуру Сил оборони потрібно привести у відповідність до політичних і соціально-економічних реалій та викликів.

Зокрема, на законодавчому рівні має бути переглянута система мобілізації для органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ. "Мобілізаційні завдання" у нинішньому вигляді мають бути скасовані. Система підготовки військовозобов’язаних та резервістів має бути синхронізована з "освітньо-життєвим" ритмом громадян. Людина має розуміти, які є можливості в останніх класах школи, під час отримання професійної чи вищої освіти, під час трудової/підприємницької діяльності.

Професійна військова освіта і управління військовою кар’єрою мають бути збудовані відповідно до принципів і стандартів НАТО для забезпечення взаємосумісності. Водночас зміст цієї освіти буде коригуватися бойовим досвідом – це наша перевага.

Окремий блок – військово-патріотичне виховання. На даний момент існує два закони і базовий Указ Президента, які регулюють цю сферу, але конфліктують між собою.

Український ОПК має стати одним з драйверів економіки. Це означає – бути спроможним грати за світовими правилами на глобальному ринку, генерувати прибуток. Наш шлях – не ізоляція, а кооперація. Міноборони ініціювало нову програму підтримки з боку НАТО (огляд оборонних закупівель), яку буде втілено спільно з NSPA.

Нагадаємо, премʼєр Денис Шмигаль говорив, що після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до цього часу. Основою оборони стане професійна армія.