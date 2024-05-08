В "Укренерго" запровадили аварійні відключення світла для бізнесу

Компанія "Укренерго" повідомила про обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.
Про це компанія повідомила у Telegram.
Як зазнаили в "Укренерго", обсяг обмежень розподілять рівномірно між усіма регіонами.
"Причина запровадження обмежень – дефіцит електроенергії, спричинений масованою атакою російських військових на енергетичні обʼєкти", – ідеться у повідомленні.
Також в енергетичній компанії попередили, що якщо ввечері споживання енергії продовжуватиме зростати, то доведеться вдатися до аварійних відключень для побутових споживачів по всій Україні.
"Щоб цього уникнути, ощадливо споживайте електроенергію з 18:00 по 23:00", – додали в "Укренерго".
- Уранці повідомлялося, що внаслідок російської масованої атаки 8 травня по енергосистемі України, є знеструмлення в дев'яти областях України. З 18:00 до 23 години відключення можливі по всій країні.