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В "Укренерго" запровадили аварійні відключення світла для бізнесу

Обмеження діятимуть з 18:00 до 23:00.

В "Укренерго" запровадили аварійні відключення світла для бізнесу
Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера
Фото: ua.energy

Компанія "Укренерго" повідомила про обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00. 

Про це компанія повідомила у Telegram.

Як зазнаили в "Укренерго", обсяг обмежень розподілять рівномірно між усіма регіонами. 

"Причина запровадження обмежень – дефіцит електроенергії, спричинений масованою атакою російських військових на енергетичні обʼєкти", – ідеться у повідомленні.

Також в енергетичній компанії попередили, що якщо ввечері споживання енергії продовжуватиме зростати, то доведеться вдатися до аварійних відключень для побутових споживачів по всій Україні.

"Щоб цього уникнути, ощадливо споживайте електроенергію з 18:00 по 23:00", – додали в "Укренерго".

  • Уранці повідомлялося, що внаслідок російської масованої атаки 8 травня по енергосистемі України, є знеструмлення в дев'яти областях України. З 18:00 до 23 години відключення можливі по всій країні.
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