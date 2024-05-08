Система передачі електроенергії працює в критичному режимі. Країна - на межі відключень

Система електропередачі в Україні через пошкодження ЛЕПів працює в критичному режимі, а імпорт електроенергії, який дозволяє системі балансувати, в пікові години сягає межі лімітів. Через це країна опинилася на межі впровадження віялових відключень світла. Про це йдеться у матеріалі Сергія Барбу “Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву”.

“Були також влучання в систему передач електричної енергії в деяких областях. Якщо вона зруйнована чи пошкоджена, наприклад, в Харкові це постійно відбувається, тоді просто не буде зв'язку між споживачем і виробником електричної енергії. У нас взагалі система працює в критичному режимі. І ми можемо балансувати лише за рахунок імпорту електричної енергії. І в принципі у нас в деякі години вже імпорт працює на межі лімітів. Ми зараз стоїмо дійсно на порозі цього задіяння механізму графіків відключень”, – зазначає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, йдеться у тексті.

Крім того, сьогодні під обстріли потрапили щонайменше три ТЕС, обладнання станцій зазнало серйозних пошкоджень.

“ТЕС відіграють важливу роль маневрування в роботі енергетичної системи. Тобто теплові станції можуть швидко збільшити виробництво електроенергії, аби покрити високе споживання, скажімо, ввечері. За схожим принципом можуть працювати і гідроелектростанції, які росіяни також систематично атакували впродовж останніх місяців”, - говориться у матеріалі.

Також ситуацію ускладнюють і планові ремонти енергоблоків АЕС - на разі їх три, з середини травня в плановий ремонт піде четвертий енергоблок.

“Імпортного перетину з країнами ЄС не вистачить, щоб задовольнити потреби споживачів уже не тільки в години вечірнього піку. Ми входимо в досить складний період для енергосистеми: розпал ремонтної кампанії генерувального обладнання протягом травня-вересня і, як наслідок, збільшення дефіциту потужності. І це в умовах традиційного літнього зростання споживання електроенергії, починаючи з кінця травня», — говорить колишня міністерка енергетики Ольга Буславець.

Загалом, зазначається у матеріалі, ситуація в енергетиці нині значно складніша, ніж минулої осені. Україна більше не має запасу потужності генерації електроенергії, як торік. Втрати складають 8 ГВт, це дорівнює роботі вісьмох блоків атомних станцій. Тож ймовірність віялових відключень і бізнесу, і для побутових споживачів залишається високою.

Нагадаємо, цієї ночі українська енергетика зазнала вже п’ятої з кінця березня масованої атаки. Пошкоджені об’єкти генерації у шести областях. Загальна сума збитків у галузі становить 12,5 млрд доларів.