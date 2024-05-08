На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
ГоловнаЕкономікаДержава

Система передачі електроенергії працює в критичному режимі. Країна - на межі відключень

Імпорт електроенергії в певні години теж на межі лімітів.

Система передачі електроенергії працює в критичному режимі. Країна - на межі відключень
Наслідки атаки Росії на енергетику 8 травня
Фото: Зеленський у Telegram

Система електропередачі в Україні через пошкодження ЛЕПів працює в критичному режимі, а імпорт електроенергії, який дозволяє системі балансувати, в пікові години сягає межі лімітів. Через це країна опинилася на межі впровадження віялових відключень світла. Про це йдеться у матеріалі Сергія Барбу “Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву”. 

“Були також влучання в систему передач електричної енергії в деяких областях. Якщо вона зруйнована чи пошкоджена, наприклад, в Харкові це постійно відбувається, тоді просто не буде зв'язку між споживачем і виробником електричної енергії. У нас взагалі система працює в критичному режимі. І ми можемо балансувати лише за рахунок імпорту електричної енергії. І в принципі у нас в деякі години вже імпорт працює на межі лімітів. Ми зараз стоїмо дійсно на порозі цього задіяння механізму графіків відключень”, – зазначає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, йдеться у тексті.

Крім того, сьогодні під обстріли потрапили щонайменше три ТЕС, обладнання станцій зазнало серйозних пошкоджень.

“ТЕС відіграють важливу роль маневрування в роботі енергетичної системи. Тобто теплові станції можуть швидко збільшити виробництво електроенергії, аби покрити високе споживання, скажімо, ввечері. За схожим принципом можуть працювати і гідроелектростанції, які росіяни також систематично атакували впродовж останніх місяців”, - говориться у матеріалі.

Також ситуацію ускладнюють і планові ремонти енергоблоків АЕС - на разі їх три, з середини травня в плановий ремонт піде четвертий енергоблок. 

“Імпортного перетину з країнами ЄС не вистачить, щоб задовольнити потреби споживачів уже не тільки в години вечірнього піку. Ми входимо в досить складний період для енергосистеми: розпал ремонтної кампанії генерувального обладнання протягом травня-вересня і, як наслідок, збільшення дефіциту потужності. І це в умовах традиційного літнього зростання споживання електроенергії, починаючи з кінця травня», — говорить колишня міністерка енергетики Ольга Буславець.

Загалом, зазначається у матеріалі, ситуація в енергетиці нині значно складніша, ніж минулої осені. Україна більше не має запасу потужності генерації електроенергії, як торік. Втрати складають 8 ГВт, це дорівнює роботі вісьмох блоків атомних станцій. Тож ймовірність віялових відключень і бізнесу, і для побутових споживачів залишається високою. 

Нагадаємо, цієї ночі українська енергетика зазнала вже п’ятої з кінця березня масованої атаки. Пошкоджені об’єкти генерації у шести областях. Загальна сума збитків у галузі становить 12,5 млрд доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies