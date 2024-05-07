Кабмін скасував обмеження розрахунків за імпорт товарів і послуг

Уряд скасував постанову, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі за результатами засідання уряду.

"В економічній політиці у нас є два глобальних завдання. Перше – це програми підтримки бізнесу та стимулювання економічної активності. Друге – це створити бізнес-клімат, де підприємці можуть реалізувати всі свої можливості та амбіції. Сьогодні Уряд ухвалює дуже важливе рішення в цьому напрямку", – зазначив він.

За словами Шмигаля, така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців – виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проєкти та нові робочі місця в Україні.

Він додав, що це рішення уряду вкладається у більш широку політику дерегуляції і вже переглянуто більше тисячі дозволів, ліцензій та довідок, які регулюють взаємодію держави та бізнесу.

"Частина буде повністю скасована, частина – спрощена, частина – переведена в цифру", – зазначив глава Кабміну.

Постанова уряду #153, що обмежувала розрахунки, була ухвалена в перший день повномасштабної війни.

У НБУ нещодавно пояснювали, що скасування цієї постанови є частиною найбільшої за період повномасштабного вторгнення Росії валютної лібералізації. "НБУ забезпечує можливість бізнесу купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для проведення операцій з імпорту робіт та послуг. У зв’язку з цими змінами втрачає свою актуальність постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року №153 «Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту». З огляду на це НБУ звернеться до Уряду України з пропозицією щодо її скасування", – повідомляли в Нацбанку.