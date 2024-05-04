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USAID виділяє 60 млн доларів на підтримку українського сільського господарства

Нова програма Harvest має пом’якшити вплив російської агресії на сільськогосподарське виробництво в Україні.

USAID виділяє 60 млн доларів на підтримку українського сільського господарства
USAID виділяє 60 млн доларів на підтримку українського сільського господарства
Фото: usaid.gov

Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) виділяє на підтримку українського сільського господарства 60 млн доларів.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Як розповіла заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулмен, ця допомога спрямована на впровадження нової програми Harvest (“Врожай”). Вона має пом’якшити вплив російської агресії на сільськогосподарське виробництво в Україні.

“Програма має на меті допомогти українським аграріям підвищити ефективність виробництва, зробити його стійкішим і більш конкурентоспроможним під час війни, та поряд із цим закласти основу для довготривалого сталого розвитку українського агросектору”, -  повідомили в USAID. 

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Агентство сприятиме створенню в Україні такого регуляторного та бізнес-середовища, яке розкриє потенціал для інновацій та допоможе залучити ресурси приватного бізнесу для допомоги українським агровиробникам.

Коулмен нагадала, що український аграрний сектор в 2023 році забезпечив понад 60% надходжень від експорту.

Harvest увійде до “Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні” (AGRI-Україна). Від липня 2022 року Агентство вклало в неї понад 350 млн доларів, залучивши ще більше ніж 370 млн від інших донорів.

  • 2 травня заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман та посол США в Україні Бріджит Брінк передали судно для потреб Адміністрації морських портів України. Його профінансувало Агентство США з міжнародного розвитку, а збудували в Україні. 
  • USAID передала Київтеплоенерго 30 пересувних котелень.
  • USAID передало Україні 57 когенераційних газопоршневих установок (КГУ) потужністю від 50 кВ до 1500 кВ.
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