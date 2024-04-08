Київтеплоенерго отримало пересувні котельні від USAID

Це дозволить забезпечувати теплом оселі, школи та лікарні.

Агенція США з міжнародного розвитку USAID передала Київтеплоенерго 30 пересувних котелень.

Про це повідомила пресслужба USAID Україна.

Зазначається, що передані котельні мають дати змогу комунальному підприємству забезпечувати теплом оселі, школи та лікарні навіть під час надзвичайних ситуацій, спричинених атаками Росії.