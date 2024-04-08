Київтеплоенерго отримало пересувні котельні від USAID

Агенція США з міжнародного розвитку USAID передала Київтеплоенерго 30 пересувних котелень.
Про це повідомила пресслужба USAID Україна.
Зазначається, що передані котельні мають дати змогу комунальному підприємству забезпечувати теплом оселі, школи та лікарні навіть під час надзвичайних ситуацій, спричинених атаками Росії.
- США через USAID передали Україні генератори та інше енергетичне обладнання.
- Україна отримала від партнерів 30 автомобілів швидкої допомоги і мобільну лабораторію.
- USAID передало Україні 57 когенераційних газопоршневих установок потужністю від 50 кВ до 1500 кВ.