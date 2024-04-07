"Taurus безумовно полегшили б нам життя", — Буданов

Німецькі далекобійні ракети Taurus могли б полегшити життя українцям, завдяки цим ракетам можна було б уражати командні центри ворога та інші важливі цілі.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв'ю ARD.

"Тауруси, безумовно, полегшили б нам життя. Вражати командні центри, вражати якісь дуже важливі цілі — це відмінна зброя", — каже Буданов.

На запитання, чи може Україна покластися на Німеччину, він відповів: "Чи можемо ми покластися на вашу країну? Сподіваюся".

За словами Буданова, без тривалої підтримки Україні буде "катастрофічно важко". Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року. Буданов сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.