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Росіяни почали використовувати "тактику тарганів" біля Кринок на Херсонському напрямку

Нова тактика не принесла результату ворогу.

Росіяни почали використовувати "тактику тарганів" біля Кринок на Херсонському напрямку
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Російська армія спробувала змінити тактику в районі Кринок на лівому березі Дніпра в Херсонській області, знову намагаючись витіснити ЗСУ із займаних плацдармів. Однак зміна тактики знову не допомогла окупантам, тому спроби загарбників виявилися марними.

Про це заявила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У районі Кринок ворог випробовував нову тактику. Днями в зведеннях Генштабу ЗСУ ви могли бачити, що фігурували вагомі цифри штурмів до 16 доходило, вони намагались підібрати тактику, яка буде для них результативною", — розповіла вона.

За словами Гуменюк, ворог випробував "тактику тарганів". Ворог збільшив кількість малих штурмових груп, якими  намагались атакувати з різних боків плацдарми ЗСУ. Однак — безуспішно.

"Штурми були відбиті. Наразі окупанти знову перейшли до більш сталої і звичної тактики, 6 штурмів за минулу добу, які теж не мали успіху", — додала Гуменюк.

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