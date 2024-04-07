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Росіяни атакували балістикою Одеську область, постраждала жінка

Пошкоджень зазнала припортова інфраструктура.

Росіяни атакували балістикою Одеську область, постраждала жінка
Фото: Сили оборони півдня України

В суботу ввечері, 6 квітня, російська армія атакувала балістичною ракетою припортову інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Ворог знов вдарив балістикою по Одещині. Пізно ввечері випустив ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру", — ідеться в повідомленні.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Руйнувань зазнали адміністративна та технічна будівлі. 

Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств.

  • Також 6 квітня вдень окупанти здійснили атаку по Одеському районі із застосуванням балістики. Імовірно, запустили ракету "Іскандер-М" по об'єкту комунального господарства. Внаслідок удару загинув цивільний.
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