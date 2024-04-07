Росіяни атакували балістикою Одеську область, постраждала жінка

В суботу ввечері, 6 квітня, російська армія атакувала балістичною ракетою припортову інфраструктуру Одеської області.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
"Ворог знов вдарив балістикою по Одещині. Пізно ввечері випустив ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру", — ідеться в повідомленні.
Внаслідок удару виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Руйнувань зазнали адміністративна та технічна будівлі.
Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств.
- Також 6 квітня вдень окупанти здійснили атаку по Одеському районі із застосуванням балістики. Імовірно, запустили ракету "Іскандер-М" по об'єкту комунального господарства. Внаслідок удару загинув цивільний.