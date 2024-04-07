Росіяни атакували балістикою Одеську область, постраждала жінка

В суботу ввечері, 6 квітня, російська армія атакувала балістичною ракетою припортову інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Ворог знов вдарив балістикою по Одещині. Пізно ввечері випустив ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру", — ідеться в повідомленні.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Руйнувань зазнали адміністративна та технічна будівлі.

Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств.