Росія знову атакує Україну “шахедами”

Пізно ввечері 6 квітня Росія розпочала чергову атаку безпілотниками типу “шахед” по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Декілька груп БпЛА було зафіксовано в Херсонській області, які рухалися північно-західним курсом.
Також ударні БпЛА зафіксовані на півночі Харківщини, курс південний.
Пізніше Повітряні сили повідомили про ще декілька груп БпЛА з Херсонщини в північному/північно-західному напрямку.
Окреме попередження Повітряні сили оголосили для Кривого Рогу і закликали його мешканців перебувати в укриттях.