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Росія знову атакує Україну “шахедами”

У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття.

Росія знову атакує Україну “шахедами”
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Пізно ввечері 6 квітня Росія розпочала чергову атаку безпілотниками типу “шахед” по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

Декілька груп БпЛА було зафіксовано в Херсонській області, які рухалися північно-західним курсом.

Також ударні БпЛА зафіксовані на півночі Харківщини, курс південний.

Пізніше Повітряні сили повідомили про ще декілька груп БпЛА з Херсонщини в північному/північно-західному напрямку.

Окреме попередження Повітряні сили оголосили для Кривого Рогу і закликали його мешканців перебувати в укриттях.

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