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Енергетики під’єднали ЗАЕС до другої лінії живлення після артилерійського обстрілу окупантів

Таким чинов вдалося запобігти можливому блекауту. Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий.

Енергетики під’єднали ЗАЕС до другої лінії живлення після артилерійського обстрілу окупантів
Фото: Пресслужба ЗАЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” повідомила, що завдяки зусиллям українських енергетиків Запорізька АЕС підʼєднана до другої лінії живлення після артилерійського обстрілу окупантами.

“Сьогодні, 6 квітня о 18:09 зусиллями українських фахівців відновлено роботу лінії електропередачі “Запорізька ТЕС – Феросплавна” напругою 330 кВ, яка після обстрілів російськими окупантами була в ремонті”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця лінія разом з лінією “Запорізька АЕС – Дніпровська” напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб.

В “Енергоатомі” нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Вранці 4 квітня внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія Запорізької АЕС. Таким чином станція опинилася на межі блекауту.

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