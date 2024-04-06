Україна може отримати позитивний результат голосування Конгресу США, але на допомогу в кредит готова

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна може отримати позитивний результат голосування Конгресу США щодо ухвалення масштабного пакету допомоги.
"Ми розуміємо, коли контрнаступальні дії можуть бути в росіян. Тому ось вам і відповідь, коли критично отримати відповідну дефіцитну зброю. Без цих грошей таких обсягів нам не одержати. І я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів", – сказав Володимир Зеленський.
Президент заявив, що допомога від Сполучених Штатів Америки для нашої країни вкрай важлива.
Він додав, що Україна регулярно інформує американську сторону про ситуацію на фронті та нагальні потреби сил оборони. Макрофінансова допомога від США зміцнить економіку держави та наші Збройні Сили.
Щодо допомоги Україні від США він висловив надію, що "розум переможе" і ми отримаємо відповідну допомог. Водночас держава розглядає різні варіанти, зокрема допомогу в кредит, як раніше пропонували республіканці.
"Розглядається дуже багато різних варіантів. Один сенатор нещодавно був, і він каже: чи ти погодишся на кредитні гроші? Якщо, наприклад, тобі скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш? Я кажу: а для чого ці вибори, якщо немає вибору? Тому ми погодимось на будь-який варіант. Я вам скажу більше: якщо би сьогодні запропонували Україні дати пакет в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали – тільки сьогодні", – сказав Зеленський.
- Суперечки між республікацями у Палаті представників Конгресу США та загроза усунення спікера Майка Джонсона від його керівної посади можуть знову затягнути довгоочікуване рішення про фінансування України. У Конгресу залишається обмаль часу для роботи до того як виборчий процес поглине всі полтичні процеси.
- Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
- Перед тим США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.
- 13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Тим часом Білий дім оприлюднив проєкт бюджету США на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.