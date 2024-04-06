Україна може отримати позитивний результат голосування Конгресу США, але на допомогу в кредит готова

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна може отримати позитивний результат голосування Конгресу США щодо ухвалення масштабного пакету допомоги.

"Ми розуміємо, коли контрнаступальні дії можуть бути в росіян. Тому ось вам і відповідь, коли критично отримати відповідну дефіцитну зброю. Без цих грошей таких обсягів нам не одержати. І я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів", – сказав Володимир Зеленський.

Президент заявив, що допомога від Сполучених Штатів Америки для нашої країни вкрай важлива.

Він додав, що Україна регулярно інформує американську сторону про ситуацію на фронті та нагальні потреби сил оборони. Макрофінансова допомога від США зміцнить економіку держави та наші Збройні Сили.

Щодо допомоги Україні від США він висловив надію, що "розум переможе" і ми отримаємо відповідну допомог. Водночас держава розглядає різні варіанти, зокрема допомогу в кредит, як раніше пропонували республіканці.

"Розглядається дуже багато різних варіантів. Один сенатор нещодавно був, і він каже: чи ти погодишся на кредитні гроші? Якщо, наприклад, тобі скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш? Я кажу: а для чого ці вибори, якщо немає вибору? Тому ми погодимось на будь-який варіант. Я вам скажу більше: якщо би сьогодні запропонували Україні дати пакет в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали – тільки сьогодні", – сказав Зеленський.