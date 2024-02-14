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Джонсон заявив, що Палата представників не ухвалить законопроєкт про виділення допомоги Україні

У відповідному законопроєкті немає питання захисту південного кордону США.

Джонсон заявив, що Палата представників не ухвалить законопроєкт про виділення допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Через відсутність пунктів щодо заходів для вирішення міграційної кризи, Палата представників Конгресу США не ухвалить законопроєкт про виділення допомоги Україні.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, пише "Суспільне".

Джонсон вказав, що ухвалений Сенатом законопроєкт не містить пунктів про питання безпеки кордону.

"Очолювана республіканцями Палата представників не ухвалить законопроєкт про іноземну допомогу, проти якого виступила більшість сенаторів-республіканців і який нічого не робить для захисту нашого власного кордону. Настав час Вашингтону почати проявляти трохи любові до американців", — сказав Джонсон.

  • Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України.
  • Спікер Майк Джонсон відкидає проєкт через відсутність в ньому норм щодо захисту південного кордону США від мігрантів.
  • Президент Байден закликав Джонсона негайно винести документ на голосування у Палаті представників. 
  • Поки невідомо, чи погодяться республіканці підтримати проєкт у Палаті представників, де вони мають більшість. Спікер Джонсон уже сигналізував, що проти цього. Він вважає, що спочатку треба вирішити власне питання кордону, а вже тоді допомагати іншим. 
  • Законопроєкт винятково про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без включення питання південного кордону створили після провалу великого законопроєкту в Сенаті.
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