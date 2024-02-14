Джонсон заявив, що Палата представників не ухвалить законопроєкт про виділення допомоги Україні

Через відсутність пунктів щодо заходів для вирішення міграційної кризи, Палата представників Конгресу США не ухвалить законопроєкт про виділення допомоги Україні.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, пише "Суспільне".

Джонсон вказав, що ухвалений Сенатом законопроєкт не містить пунктів про питання безпеки кордону.

"Очолювана республіканцями Палата представників не ухвалить законопроєкт про іноземну допомогу, проти якого виступила більшість сенаторів-республіканців і який нічого не робить для захисту нашого власного кордону. Настав час Вашингтону почати проявляти трохи любові до американців", — сказав Джонсон.