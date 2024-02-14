Розпочалося чергове засідання у форматі «Рамштайн»

Сьогодні, 14 лютого, глава Пентагону Ллойд Остін офіційно відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України. Цього разу засіданні у форматі «Рамштайн» відбувається онлайн.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров та пресслужба Міноборони США у мережі "Х".
Міністр оборони додав, що засідання відбувається за участі Головнокомандувача Олександра Сирського і начальника ГУР Кирила Буданова.
"Починаємо 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України – цього разу воно відбувається онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського – для нього це перша зустріч у форматі Рамштайн в якості Головнокомандувача ЗСУ", — повідомив Умєров.
"Налаштовані на результативну роботу. Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і вирішенні нагальних потреб. Очікуйте на гарні новини", — додав Умєров.
Глава Міноборони США Ллойд Остін під час прямої трансляції зазначив, що група "працюватиме над короткостроковими потребами України". Зокрема, обговорюватимуть нагальні проблеми в більшій кількості артилерії, боєприпасах і ракет для протиповітряної оборони.
LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/LFVTEXqz6t— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 14, 2024
Зустрічі "Рамштайн"
- Раніше Пентагон на брифінгу заявив про те, що міністр Остін візьме участь у засіданні Контактної групи щодо допомоги Україні "Рамштайн" у онлайн-форматі і звернеться до учасників із вступним словом в прямому етері.
- Про вже другу за останній час госпіталізацію міністра Остіна стало відомо 11 лютого.
- Від початку російської війни проти України НАТО та країни-союзниці надають Україні політичну та практичну військову допомогу, включаючи поставки зброї, боєприпасів, запасних частин та іншого військового обладнання. Головним координаційним інструментом для таких зусиль є Контактна група з оборони України ("Рамштайн"), яка проводиться за лідерства США та за участю країн-партнерів.
- У попередній зустрічі в форматі "Рамштайн" брали участь представники понад 50 держав. Міністр оборони США Ллойд Остін, який головував на засіданні, закликав партнерів підтримувати Україну й надалі, звернувши особливу увагу на підсилення ППО.
- На зустрічі було сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони за лідерством Німеччини та Франції, до якої долучилися 20 країн.
- Напередодні за підсумками візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в Україну оголошено про пакет допомоги, у який, зокрема, входять системи IRIS-T і Patriot.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні "Рамштайн". Він детально поінформував партнерів щодо ситуації на полі бою. Міністр оборони Умєров, підбиваючи підсумки засідання, зазначив, що багато країн оголосили про пакети військової допомоги, та повідомив про її основні публічні напрями.
- З вересня минулого року Формат роботи Контактної групи "Рамштайн" змінився. Наразі він орієнтується на довгострокову підтримку нашої країни.