Розпочалося чергове засідання у форматі «Рамштайн»

Цього разу засідання Контактної групи з питань оборони України відбувається онлайн.

Сьогодні, 14 лютого, глава Пентагону Ллойд Остін офіційно відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України. Цього разу засіданні у форматі «Рамштайн» відбувається онлайн.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров та пресслужба Міноборони США у мережі "Х".

Міністр оборони додав, що засідання відбувається за участі Головнокомандувача Олександра Сирського і начальника ГУР Кирила Буданова.

"Починаємо 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України – цього разу воно відбувається онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського – для нього це перша зустріч у форматі Рамштайн в якості Головнокомандувача ЗСУ", — повідомив Умєров.

"Налаштовані на результативну роботу. Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і вирішенні нагальних потреб. Очікуйте на гарні новини", — додав Умєров.

Глава Міноборони США Ллойд Остін під час прямої трансляції зазначив, що група "працюватиме над короткостроковими потребами України". Зокрема, обговорюватимуть нагальні проблеми в більшій кількості артилерії, боєприпасах і ракет для протиповітряної оборони.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/LFVTEXqz6t — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 14, 2024

Зустрічі "Рамштайн"